Grok 4.6 Илона Маска добрался до Microsoft Foundry: модель может держать в памяти очень большой объём текста

500 тысяч токенов ≈ 350–400 тысяч слов, то есть сотни страниц сразу

Компания xAI объявила о доступности Grok 4.6 в Microsoft Foundry — корпоративной платформе для тестирования, развертывания и управления ИИ-моделями. Теперь организации могут сравнивать новую модель с другими передовыми решениями и использовать ее в собственных рабочих процессах.

Grok 4.6 позиционируется как флагманская модель xAI для продолжительных задач, автономных ИИ-агентов, программирования, исследований и интерактивной работы с визуальным контентом. Одной из главных особенностей стало контекстное окно объемом 500 тысяч токенов, позволяющее обрабатывать большие массивы информации в рамках одной задачи. Токен — это кусочек слова или символов. 500 тысяч токенов ≈ 350–400 тысяч слов, то есть сотни страниц сразу: длинный код, документы, переписка, инструкции.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Пользователи также могут выбирать интенсивность рассуждений: доступны четыре уровня — low, medium, high и xhigh. Это позволяет находить баланс между скоростью работы и глубиной обработки сложных запросов.

В Microsoft Foundry Grok 4.6 можно тестировать на реальных рабочих нагрузках, запускать через управляемые конечные точки и использовать с корпоративными средствами безопасности и управления. xAI рассчитывает на применение модели для ИИ-агентов, инженерных помощников, исследовательских систем и автоматизации бизнес-процессов.