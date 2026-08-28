Ушла эпоха: ракета Falcon 9 после своего 37-го полета вернулась в порт Канаверал

Ракета Falcon 9 с ускорителем B1067 вернулась в порт Канаверал после своего 38-го полета. Во время последней миссии ступень успешно вывела на орбиту очередную и финальную для Falcon 9 партию спутников Starlink с Восточного побережья США.

После посадки на морскую платформу ускоритель доставили обратно в порт. На кадрах видно, как B1067 с выпущенными опорами закреплен на палубе баржи, пока буксиры проводят ее к причалу.

Особенность миссии заключается в том, что SpaceX теперь меняет схему развертывания Starlink. Запуски спутников с Восточного побережья постепенно переходят от Falcon 9 к Starship, способному выводить значительно больше полезной нагрузки за один старт.

Таким образом, 37-й полет B1067 стал не просто очередным рекордом многоразовой ступени, но и символической точкой в истории развертывания Starlink с помощью Falcon 9.

За семь лет Falcon 9 выполнила около 260 миссий Starlink с космодрома на мысе Канаверал. Ракета стала основой создания крупнейшей в мире группировки спутников на низкой околоземной орбите и за это время зарекомендовала себя как один из самых надёжных носителей.