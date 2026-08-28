«Я никогда ничего подобного не видел». Флагманские SoC в смартфонах подорожали, но всё равно дешевле памяти
Названы конкретные суммы
По данным инсайдера Digital Chat Station, стоимость памяти для смартфонов за год выросла настолько резко, что теперь она может обходиться производителям дороже топового мобильного процессора.
Я никогда ничего подобного не видел; цены на память и SoC фактически поменялись местами.
Комплект на 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти сейчас оценивается примерно в 2200 юаней. Год назад его цена составляла около 500 юаней. Таким образом, стоимость увеличилась сразу на 1700 юаней.
Для сравнения, флагманская однокристальная система нового поколения подорожала примерно с 1500 до 2000 юаней — всего на 500 юаней. В результате компоненты памяти фактически поменялись местами с SoC по влиянию на себестоимость смартфона.
Инсайдер отмечает, что память впервые стала крупнейшей статьей расходов среди ключевых комплектующих мобильных устройств. Такой скачок способен серьезно повлиять на цены будущих смартфонов: производителям придется либо сокращать объемы ОЗУ и накопителей, либо переносить дополнительные расходы на покупателей.
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