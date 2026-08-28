Титановый корпус, сапфировое стекло, датчики ЧСС и SpO2, регистрация ЭКГ, GPS, 21 день автономности. Умные часы Huawei Watch GT 7 Pro поступили в продажу в Китае

Huawei открыла продажи флагманских часов Watch GT 7 Pro в Китае. Устройство предлагается в трех цветах — Pine Green, Wild Yellow и Carbon Black. Официальная цена составляет 2688 юаней, но с учетом государственной субсидии стоимость снижается до 2285 юаней.

Главной особенностью новинки стала автономность. При легкой нагрузке часы способны работать до 21 дня без подзарядки, при обычном использовании — до 12 дней. В режиме бега по пресеченной местности с GPS заявленное время работы составляет до 51 часа.

Huawei Watch GT 7 Pro получили 1,47-дюймовый экран с пиковой яркостью 3000 нит, благодаря чему изображение должно оставаться хорошо читаемым даже под прямыми солнечными лучами. Корпус изготовлен с использованием наномикрокристаллической керамики и титанового сплава аэрокосмического класса.

Часы также ориентированы на активный образ жизни: для них предусмотрены три новых спортивных режима. Система мониторинга состояния организма учитывает качество сна, вариабельность сердечного ритма, настроение и расход калорий, после чего оценивает общее состояние восстановления.

Уже на следующей неделе Watch GT 7 Pro должны выйти на международный рынок.