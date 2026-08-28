Смартфоны Motorola обновляют до Android 17: обмен файлами с iPhone и другие новые функции

Компания Motorola приступила к распространению стабильной версии Android 17 в Индии. Первым обновление получил флагман Motorola Signature, после чего прошивка начнет постепенно поступать на другие совместимые устройства.

Новая версия Android заметно меняет интерфейс и расширяет набор интеллектуальных и защитных функций. В системе переработана панель быстрых настроек, обновлены системные меню и главный экран, увеличены области нажатия. Интерактивные виджеты получили плавную прокрутку, а настройки масштабирования и экранной лупы стали удобнее.

Среди нововведений — расширенный Quick Share. Теперь передавать файлы можно даже пользователям iPhone и других платформ: достаточно создать QR-код, после чего получатель сможет скачать контент через веб-интерфейс. Также появились Instant Hotspot для быстрого подключения к точке доступа и Nearby Audio Streams для трансляции звука на совместимые устройства.

Android 17 получила и встроенный центр диагностики, позволяющий проверять состояние отдельных компонентов смартфона и просматривать системные данные.

Особое внимание Motorola уделила безопасности. Circle to Search теперь способен переводить текст прямо на экране в режиме реального времени, а система защиты от мошенничества анализирует SMS, MMS и RCS и предупреждает о возможном фишинге. Дополнительно появились блокировка после неудачных попыток аутентификации и более строгая защита конфиденциальных уведомлений на экране блокировки.