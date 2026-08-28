Agibot забрала 46 медалей на Всемирных играх гуманоидных роботов — 18 золотых

Agibot ярко дебютировала на вторых Всемирных играх гуманоидных роботов, прошедших 26 августа в Пекине. Четыре робота компании завоевали 46 медалей — 18 золотых, 16 серебряных и 12 бронзовых. В результате Agibot заняла первое место одновременно в общем медальном зачете и по количеству золотых наград.

На соревнованиях роботы компании участвовали в спортивных дисциплинах, испытаниях на точность движений, управлении и практических задачах. В команду вошли OmniHand, G2, A3 и X2 — причем, по данным производителя, эти машины уже выпускаются серийно или применяются в реальных проектах.

Особенно отличился OmniHand. Он вышел в финал всех восьми дисциплин для роботизированных кистей и завоевал семь золотых медалей. Робот успешно справлялся со строительством конструкций из блоков, взвешиванием порошка и захватом бобов пинцетом.

Гуманоид X2 выиграл забег на 100 метров с препятствиями и получил дополнительные награды на дистанции 400 метров. При этом робот выступал в серийной конфигурации без специальной доработки для соревнований. Его система AGILE объединяет распознавание окружающей среды и принятие решений для движения, позволяя преодолевать неровности, препятствия и меняющийся рельеф.

Еще одну золотую медаль Agibot принес A3.