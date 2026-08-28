Камерофон Vivo X500 Pro Max первым в мире получи 2K-экран BOE Q11 2K Zeiss Master Color

По сравнению с дисплеем предыдущего поколения с разрешением 1,5K энергопотребление снизилось на 21%

Vivo раскрыла новые подробности дисплея флагманского X500 Pro Max. Смартфон станет первым в мире устройством с 6,85-дюймовой панелью BOE Q11 2K Zeiss Master Color, которая должна обеспечить высокую четкость изображения без привычного для экранов такого разрешения резкого роста энергопотребления.

По данным Vivo, по сравнению с дисплеем предыдущего поколения с разрешением 1,5K энергопотребление снизилось на 21%, а срок службы панели увеличился вдвое. При прокрутке уровень размытия уменьшился сразу на 93%. Аппаратная обработка Demura и фирменные алгоритмы компенсации пикселей также повысили равномерность цветопередачи на 43%, а яркости — на 22%.

Еще одной особенностью станет расположенный под экраном высокоточный мультиспектральный датчик. Он анализирует окружающее освещение в разных диапазонах и при различных цветовых температурах, обеспечивая соответствие восприятия света человеческим глазом на уровне 98%. Точность автоматической регулировки яркости достигает 0,3 люкса.

Ожидается, что Vivo продолжит раскрывать характеристики X500 Pro Max, а также X500 и X500 Pro на следующей неделе. Презентация всей серии в Китае запланирована на сентябрь.