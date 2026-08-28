iPhone 17 Pro выжил после падения с высоты 30 607 метров — он был в чехле Rhinoshield

Производитель защитных аксессуаров Rhinoshield попал в Книгу рекордов Гиннесса, устроив одно из самых необычных испытаний для смартфона. Компания сбросила iPhone 17 Pro в чехле AirX с высоты 30 607 метров, установив тем самым мировой рекорд по самому высокому падению мобильного телефона в чехле на естественный рельеф.

Испытание прошло 24 июня 2026 года на космическом полигоне Esrange Space Center в Швеции. Смартфон подняли в стратосферу с помощью высотного аэростата. После съёмки видео на фоне Земли устройство дистанционно отсоединили от аэростата, и оно отправилось в свободное падение.

Во время полёта телефон не использовал никакой дополнительной защиты или системы обогрева. Чехол выдержал температуру от -40 до -60 градусов, а также сверхнизкое давление, составляющее около одного процента от нормального на уровне моря. Спуск занял около 25 минут, после чего смартфон ударился о землю.

Проект был реализован совместно с британской аэрокосмической компанией Sent Into Space. Полезная нагрузка получила GPS, систему отслеживания и дистанционный механизм сброса. Одной из самых сложных частей эксперимента оказался не сам полёт, а поиск телефона в труднодоступной шведской глуши после приземления.

Когда устройство нашли по GPS-сигналу, представители Книги рекордов Гиннесса проверили видеозаписи, показания свидетелей и состояние смартфона. Выяснилось, что iPhone полностью сохранил работоспособность: он включался, совершал звонки, фотографировал, корпус не получил повреждений.

Рекорд демонстрирует возможности новой многослойной системы защиты Rhinoshield AirX. Чехол сочетает воздушную амортизацию, упругую внутреннюю структуру и камеры сброса давления, которые помогают рассеивать энергию удара и снижать риск повреждений смартфона изнутри.

Ещё одна особенность AirX — конструкция из одного материала (в отличие от большинства чехлов, изготовленных из нескольких видов пластика и/или резины).