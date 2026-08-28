Bigme анонсировала HiBreak Dual 3 — смартфон с двумя экранами, один из которых можно снять

Bigme анонсировала HiBreak Dual 3 — необычный Android-смартфон, объединяющий цветной E Ink и съемный экран IPS. Данных о стоимости и сроках начала продаж пока нет, но есть кое-какие технические подробности.

Главная особенность HiBreak Dual 3 — концепция двух дисплеев. Основным экраном смартфона выступает цветная панель на электронных чернилах E Ink. Производитель заявляет частоту обновления до 85 Гц — необычно высокий показатель для E Ink. Такой экран ориентирован прежде всего на чтение книг и документов, работу с текстом и другие задачи, где важнее комфорт для глаз и низкое энергопотребление. Экран E Ink также поддерживает работу со стилусом, благодаря чему смартфон можно использовать в качестве электронного блокнота для рукописных заметок.

А если пользователю захочется полистать рилсы или поиграть в игры, то на помощь приходит второй экран — IPS на магнитном креплении. Он присоединяется к задней панели смартфона магнитами и соединяется с ним посредством металлических контактов, через которые также получает питание.

В основе апраратной платформы HiBreak Dual 3 лежит SoC MediaTek Dimensity 8300. Объем ОЗУ — 12 или 16 ГБ, флеш-памти — 256 или 512 ГБ. Смартфон поддерживает мобильные сети 5G и одновременную работу с двумя SIM-картами. Из коробки HiBreak Dual 3 полчит Android 16.

Пока Bigme не раскрыла диагональ и разрешение обоих экранов, емкость аккумулятора, характеристики камеры, размеры и массу устройства. Также неизвестно, будет ли съемный экран входить в стандартный комплект поставки или будет отдельным аксессуаром.