Создана литиевая батарея, которая работает 25 лет

Она уже выдержала более 9000 полных циклова разряда/заряда

Американская компания Pure Lithium заявила о новом достижении в разработке литий-металлических аккумуляторов. По данным разработчика, экспериментальная батарея Advanced Anode выдержала более 9315 полных циклов зарядки и разрядки. Испытания продолжаются.

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Особенность результата заключается не только в количестве циклов, но и в условиях тестирования. Аккумулятор работал с током 1C — то есть полностью заряжался и разряжался примерно за час — при глубине разряда 100%. Иными словами, в каждом цикле использовалась вся доступная ёмкость батареи, а такой режим считается одним из самых тяжёлых и обычно заметно ускоряет деградацию.

Для сравнения, большинство современных литий-ионных аккумуляторов рассчитаны примерно на 250–2000 циклов в зависимости от химии и назначения. Заявленный показатель Pure Lithium более чем в четыре раза превышает верхнюю границу этого диапазона.

В основе технологии лежит металлический литий вместо традиционного графитового анода. По словам компании, такой подход позволяет увеличить удельную ёмкость анода примерно в десять раз, а в перспективе способен почти вдвое повысить энергетическую плотность аккумулятора, одновременно снизив его массу и стоимость.

Главная проблема литий-металлических батарей всегда заключалась в быстром износе. При многократных циклах зарядки структура металлического лития меняется, что приводит к ускоренной деградации. Именно решение этой задачи Pure Lithium считает главным достижением своей технологии Advanced Anode.

Нынешний результат заметно превосходит предыдущий рекорд компании: в начале 2025 года разработчики сообщали о 2200 полных циклах при тех же условиях испытаний, причём та ячейка сохраняла более 80% первоначальной ёмкости. За полтора года ресурс удалось увеличить более чем в четыре раза.

В компании утверждают, что прогресс стал возможен благодаря переработке сразу нескольких элементов конструкции: анода, электролита, архитектуры ячейки, производственного процесса и цепочки поставок материалов.

Разработчики рассматривают сразу несколько направлений применения технологии — от электромобилей до дата-центров и стационарных систем хранения энергии.

Теоретически 9315 циклов соответствуют более чем 25 годам эксплуатации при одном полном цикле в день или почти 13 годам при двух циклах ежедневно. Однако сама Pure Lithium подчёркивает, что пока речь идёт исключительно о лабораторных испытаниях. Реальный срок службы серийных батарей будет зависеть от температуры, режима быстрых зарядок, календарного старения, конструкции аккумуляторного блока и других факторов.

Следующим этапом для компании станет подтверждение того, что столь высокий ресурс удастся сохранить при переходе от лабораторных ячеек к массовому производству.