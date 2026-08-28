Крупные дилеры привезли в Россию Volkswagen Touareg 2026

Машины с 286-сильным мотором, 8-ступенчатым «автоматом», пневмоподвеской и полным приводом

В России стартовали продажи Volkswagen Touareg 2026 модельного года с дизельным двигателем. Как сообщает Autonews, машины появились в наличии сразу у нескольких крупных московских дилеров — ранее актуальные Touareg предлагались преимущественно под заказ.

Речь идет о Volkswagen Touareg третьего поколения с 3,0-литровым турбодизелем V6 мощностью 286 л.с. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Кроссовер разгоняется с места до 100 км/ч за 6,4 секунды.

Самой доступной стала комплектация Elegance, за которую российские продавцы просят в среднем около 12 млн рублей. Версия R-Line со спортивными элементами экстерьера и интерьера оценивается примерно в 13,2 млн рублей.

В оснащение автомобилей входит пневмоподвеска, систма кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и трехзонный климат-контроль. Также предусмотрен и расширенный комплекс электронных помощников водителя.