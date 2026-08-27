Только за прошлый квартал Nvidia должна была закупить память на 160 млрд долларов

При выручке менее чем в 100 млрд

Компания Nvidia отчиталась о выручке за прошлый квартал почти в 100 млрд долларов. Но за тот же квартал компания должна была закупить памяти на 160 млрд долларов.

Об этом пишет ресурс Tom’s Hardware, говоря именно о том, что она должна была, а не закупила по факту. Были ли реализованы все эти закупки, неясно, но зато теперь намного лучше понятен настоящий масштаб закупок памяти Nvidia. Напомним, память ей нужна для своих ИИ-ускорителей.

Создано Grok

Кроме прочего, память компания должна была закупать у Hynix, так как компании ранее в этом году заключили многолетнее соглашение о разработке и поставке чипов памяти.

Напомним, сегодня Nvidia также представила новый тип памяти собственной разработки, причём поставляться он будет только партнёрам компании. NVHBM превосходит HBM4E по пропускной способности и при этом потребляет меньше энергии.