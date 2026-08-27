КПД выше 30% и отработанная технология: найден путь к массовому производству тандемных солнечных панелей

Исследователи из Берлинского центра материалов и энергии имени Гельмгольца (Helmholtz-Zentrum Berlin, HZB) нашли способ улучшить перовскит-кремниевые тандемные солнечные элементы и одновременно упростить их производство. С помощью сверхтонкого слоя хлорида цезия ученым удалось получить экспериментальный элемент с эффективностью преобразования солнечной энергии 30,3%.

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Главное достижение заключается не только в высоком КПД. Перовскитовый слой исследователи наносили методом вакуумного совместного испарения, без использования жидких растворителей.

Тандемный элемент объединяет обычный кремниевый фотоэлемент и перовскитовый слой поверх него. Они поглощают разные участки солнечного спектра, благодаря чему такая конструкция способна превращать в электричество больше солнечного света, чем традиционные кремниевые элементы.

Однако перенести эту технологию из лаборатории в промышленное производство непросто. Проблема возникает уже на поверхности кремниевой пластины. Ее покрывают микроскопическими структурами, уменьшающими отражение света, но из-за этой текстуры последующие слои трудно наносить равномерно.

Исследователи обнаружили, что используемый для переноса положительных зарядов органический самособирающийся монослой распределяется по такой поверхности неравномерно. Молекулы концентрируются во впадинах, а вершины микроструктур практически не покрываются. При нанесении перовскита это приводило к появлению йодида свинца, увеличению количества дефектов и формированию мелкозернистого неоднородного слоя. В результате ухудшались электрические характеристики элемента.

Проблему удалось решить с помощью чрезвычайно тонкого промежуточного слоя хлорида цезия. Он компенсирует неоднородность покрытия и создает более подходящую поверхность для формирования кристаллов перовскита. Благодаря этому верхний фотоактивный слой получается более однородным и содержит меньше дефектов.

Еще одно преимущество технологии — отсутствие растворителей. Многие лабораторные элементы производятся с использованием растворителей, которые хорошо подходят для небольших образцов, но сложнее масштабируются на большие текстурированные кремниевые пластины.

Вакуумное испарение в этом отношении выглядит перспективнее. Такая технология уже используется в микроэлектронике и производстве OLED-дисплеев и позволяет наносить материалы на большие площади. Кроме того, отсутствие растворителей снижает риск повреждения нижележащих слоев.

КПД 30,3% означает, что с той же площади такой солнечный элемент потенциально сможет вырабатывать заметно больше энергии, чем обычные кремниевые модули. Это особенно важно для крыш и других объектов, где площадь под солнечные панели ограничена.

Впрочем, до появления таких элементов в продаже еще далеко. Пока 30,3% — результат лабораторной ячейки. Ученым предстоит доказать, что технология сохраняет эффективность и стабильность при увеличении размеров, выдерживает длительную эксплуатацию и остается экономически оправданной при массовом производстве.