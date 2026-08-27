Один из самых популярных гибридов в России подорожал: Voyah Free прибавил 150-200 тыс. рублей

Но гибридный седан Voyah Passion EVR подорожал даже больше

Voyah в августе повысил цены на две модели российского производства. Гибридный кроссовер Free в зависимости от версии подорожал на 150–200 тыс. рублей, а вот гибридный седан Passion EVR прибавил сразу 530 тыс. рублей.

Voyah Free в исполнении «Спорт» теперь стоит 6,74 млн рублей вместо прежних 6,59 млн. Топовая версия «Спорт+» стоит 6,94 млн рублей против 6,74 млн ранее.

Обе модификации Free — последовательные гибриды: бензиновый двигатель используется для выработки электроэнергии, а колеса приводят электромоторы. Мощность версии «Спорт» достигает 490 л. с., заявленный запас хода — до 1000 км. У «Спорт+» мощность повышена до 510 л. с., а запас хода составляет до 1020 км. Обе версии разгоняются до 100 км/ч за 4,8 секунды.

Стоимость Voyah Passion EVR выросла с 5,685 млн до 6,215 млн рублей. Силовая установка развивает 394 л. с., разгон до 100 км/ч занимает 5,9 секунды. Общий запас хода достигает 1000 км по WLTP, причем до 200 км седан способен проехать исключительно на электричестве.

Free и Passion выпускаются на предприятии «Моторинвест» в Липецкой области. Благодаря локализации на них распространяется программа льготного автокредитования с государственной субсидией в размере 35% от рекомендованной цены, но максимум 925 тыс. рублей.

Повышение особенно примечательно тем, что Voyah Free по итогам первой половины текущего года стал самым продаваемым новым автомобилем премиум-сегмента в России. За шесть месяцев было реализовано 6184 машины, что позволило Free опередить прошлогоднего лидера Tank 300.