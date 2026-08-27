Maxell создала аккумуляторы 1/2AA, которые выдают 3,6 В, заряжаются без проводов и работают при температуре 150 °C

Японская Maxell разработала компактный модуль на основе перезаряжаемых твердотельных аккумуляторов, поддерживающий беспроводную зарядку и работающих при температурах до 150 °C. Самое интересное — новинка выполнена в распространенном форм-факторе 1/2AA.

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Модуль имеет диаметр 14,5 мм и высоту 25,2 мм, что соответствует габаритам традиционных литиевых батарей ER. Выходное напряжение также составляет привычные для такого формата 3,6 В. Внутри Maxell объединила твердотельные аккумуляторные ячейки, схему беспроводной зарядки и повышающий преобразователь.

Разработаны два варианта устройства для разных температурных режимов. Первый рассчитан на работу при температуре до 125 °C, второй — до 150 °C. Благодаря этому аккумуляторы можно использовать там, где условия слишком жесткие для многих традиционных перезаряжаемых элементов.

Одно из главных преимуществ разработки — возможность заряжать батарею, не извлекая ее из устройства. Это позволяет создавать полностью герметичные корпуса без разъемов для зарядки и крышек для замены элемента питания, повышая защиту электроники от влаги и других внешних воздействий. Кроме того, использование перезаряжаемых элементов должно сократить количество отработанных одноразовых батарей и снизить затраты на обслуживание оборудования.

Maxell уже изучает практическое применение технологии совместно с House Foods Corporation. Компании тестируют возможность использования батареи в регистраторах температуры для пищевого производства, где датчики подвергаются воздействию высокой температуры и нуждаются в надежной защите от влаги.

Сроки начала серийного производства и коммерческая стоимость нового аккумуляторного модуля Maxell пока не раскрываются. Сейчас компания проводит испытания и оценивает потенциальные сценарии его применения.