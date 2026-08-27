Один из стратегических производителей микроэлектроники России — «Ангстрем» —стоит 9 млрд рублей, а должен более 245 млрд рублей

Зеленоградское предприятие по производству микросхем АО «Ангстрем» оценено в 8,87 млрд рублей с учетом НДС, следует из отчета, опубликованного на портале юридически значимых сведений — сообщает CNews. Оценка датирована 15 апреля 2026 года и проводилась по заказу самого «Ангстрема» компанией АО «НЭО Центр» для целей применения в рамках Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

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Основная часть стоимости — около 5,9 млрд рублей — приходится на здания и сооружения предприятия. Ещё 2,1 млрд рублей составляет оценка оборудования. В итоговую сумму также вошли нематериальные активы, запасы и малоценное имущество завода. Однако даже суммарная рыночная стоимость всех активов «Ангстрема» покрывает лишь малую долю его обязательств.

Общий объем требований кредиторов к предприятию превышает 245 млрд рублей — это в 28 раз больше рыночной стоимости всего имущества. Основной долг — 236,3 млрд рублей — числится перед государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ по договору поручительства.

Корни финансовой катастрофы «Ангстрема» уходят в 2008 год, когда ВЭБ.РФ выдал кредит в размере 815 млн евро дочернему предприятию «Ангстрем-Т» на строительство современного производства субмикронных полупроводниковых компонентов с топологическими нормами 0,11–0,13 мкм. Проект позиционировался как стратегически важный для российской микроэлектроники: планировалось наладить выпуск процессоров, смарт-карт и электронных паспортов нового поколения. Однако завод так и не был построен. «Ангстрем-Т» обанкротился, а в 2012 году материнская компания «Ангстрем», выступавшая поручителем по кредиту, унаследовала весь долг. К тому моменту задолженность уже выросла до 1,3 млрд евро с учетом процентов и штрафов. С тех пор долг продолжает увеличиваться, а финансовое состояние «Ангстрема» неуклонно ухудшается.

В 2024 году чистый убыток предприятия составил рекордные 236,3 млрд рублей — в 47 раз больше годовой выручки. Это сделало зеленоградский завод самой убыточной компанией России по версии Forbes в 2025 году. Год спустя ситуация осталась критической: в 2025 году прибыль от продаж рухнула на 98% — с 846,2 млн до 16,5 млн рублей. Чистый убыток за год составил 206,8 млн рублей при выручке в 4,1 млрд рублей.

В сентябре 2025 года Арбитражный суд передал «Ангстрем» во внешнее управление в рамках дела о банкротстве. В феврале 2026 года был утвержден план внешнего управления сроком на полтора года. Согласно плану, на заводе предполагается закрыть часть нерентабельных производств, оптимизировать расходы, продать часть имущества и повысить эффективность использования оставшихся мощностей. Также планируется увеличить объем выпуска наиболее рентабельных изделий, чтобы хотя бы частично стабилизировать текущую операционную деятельность.

Несмотря на тяжелое финансовое положение, АО «Ангстрем» продолжает считаться стратегическим предприятием. Завод работает в интересах Министерства обороны России, государственных корпораций и входит в кооперационную цепочку более чем 700 предприятий, выполняющих государственный оборонный заказ. Именно этот статус пока не позволяет просто закрыть производство, несмотря на безнадежность финансовой ситуации.