Инженеры SpaceX покатались верхом на Starship. Космический корабль, который месяц плавал в океане, наконец-то удалось погрузить на судно

Starship S40, который умеет и летать, и плавать, в конечном итоге отправят в Техас

SpaceX опубликовала кадры уникальной спасательной операции по возвращению водоплавающего Starship S40. Прототип, напомним, неожиданно выжил при приводнении во время испытательного полета примерно месяца назад, и с тех пор он плавал в океане. На данный момент космический корабль погружен на специальное судно — в конечном итоге Starship S40 доставят в Техас — об этом объявлено официально.

«Starship уже погружен на полупогружное судно, чтобы отправиться в многомесячный путь обратно в Starbase. Поздравляем всю команду SpaceX, отвечающую за операции по возвращению аппарата: несмотря на сложные условия, вы обеспечили нашим инженерам доступ к огромному объему данных, необходимых для продолжения стремительной разработки Starship», — написала SpaceX на своей страничке в соцсети X.

Также компания опубликовала снимки обследования теплозащитного экрана инженерами компании прямо в воде у острова Рождества.

«Инженеры SpaceX в течение нескольких дней осматривали Ship 40 в водах у острова Рождества. Они собрали образцы теплозащитного покрытия и получили важные сведения о том, как аппарат перенес вход в атмосферу, что позволит внести необходимые усовершенствования в конструкцию будущих кораблей», — пояснили в SpaceX. Вряд ли кто-то из инженеров предполагал, что ему удастся покататься на Starship верхом, да еще и в океане.