Ещё одна проблема с «лайнером мечты»: крылья Boeing 787 Dreamliner могут не выдержать — FAA требует провести проверку

Проблема не нова

Авиация

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило окончательную директиву летной годности AD 2026-17-02, предусматривающую обязательные проверки самолетов Boeing 787 Dreamliner на наличие усталостных трещин в конструктивно важной зоне соединения крыла с фюзеляжем. Требования распространяются на определенные самолеты всех трех модификаций — 787-8, 787-9 и 787-10. Директива вступает в силу 1 октября 2026 года и, по оценке FAA, непосредственно касается 17 самолетов, зарегистрированных в США.

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Источник изображения: Boeing

Причиной стали производственные отклонения, обнаруженные Boeing. Они связаны с нижними стыковочными накладками в боковой части фюзеляжа. Расследование производителя показало, что при сборке зазоры под выравнивающими прокладками в некоторых местах могли превышать установленные допуски.

Проблему усугубило применение чрезмерного предварительного усилия при стягивании деталей во время сборки. В результате в районе могли возникнуть повышенные напряжения, способствующие появлению усталостных трещин в процессе дальнейшей эксплуатации самолета.

FAA рассматривает проблему как потенциально серьезную. При отсутствии своевременного обнаружения трещины способны постепенно увеличиваться и снижать остаточную прочность конструкции. В предельном случае повреждение может привести к тому, что крыло не сможет выдерживать предусмотренные при сертификации расчетные нагрузки.

Авиакомпаниям предстоит проводить повторные неразрушающие проверки. В зависимости от конкретной конфигурации 787 директива предусматривает ультразвуковой контроль стыковочных накладок и ряда связанных силовых элементов, в том числе фитингов переднего и заднего лонжеронов, нижних поясов и участков, связанных с точками установки домкратов. Предусмотрены также детальные визуальные осмотры. При обнаружении трещин эксплуатанты должны выполнить предусмотренный ремонт.

 Проблема была известна задолго до публикации окончательной директивы. Boeing выпустил соответствующий предупредительный сервисный бюллетень в августе 2025 года. В марте 2026-го FAA предложило перевести рекомендации производителя в разряд обязательных требований, после чего документ прошел стандартную процедуру обсуждения. Теперь регулятор утвердил окончательную версию AD.

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