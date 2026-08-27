7-дюймовый экран и батарея 7700 мАч: Redmi Note 17 5G вышел в Европе

Xiaomi запустила продажи смартфона Redmi Note 17 5G в Европе. Устройство вышло в ЕС вслед за Индией, но европейская версия отличается от индийской: у «европейца» емкость батареи 7700 мА·ч, у индийской версии — 8000 мА·ч. При этом обе версии поддерживают проводную зарядку мощностью 45 Вт и обратную проводную зарядку 22,5 Вт.

В основе Redmi Note 17 5G лежит SoC Snapdragon 4 Gen 4. Программная платформа — Android 16 с фирменной оболочкой HyperOS 3. Xiaomi обещает четыре крупных обновления Android (до версии 20 включительно) и шесть лет патчей безопасности — то есть поддержку до 2032 года.

Redmi Note 17 5G получил экран AMOLED с диагональю 6,99 дюйма, разрешением 2396 × 1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и максимальной яркостью 1800 нит. Защиту экрана обеспечивает закаленное стекло Corning Gorilla Glass 7i.

Основная камера смартфона представлена одним 50-мегапиксельным модулем, фронтальная — матрицей с разрешением 16 Мп.

Redmi Note 17 5G получил подэкранный сканер отпечатков пальцев, два динамика, ИК-излучатель, адаптеры Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 и чип NFC.

Одновременно с 5G-версией Xiaomi анонсировала и 4G-вариант Redmi Note 17. Обе модели практически идентичны: различие — в SoC. 4G-версия построена на платформе Snapdragon 6s 4G Gen 2 вместо Snapdragon 4 Gen 4, который используется в 5G-варианте.

В Европе Redmi Note 17 5G доступен в трех цветовых вариантах: небесно-фиолетовый, голубовато-бирюзовый и черный. Стоимость версии 6/256 ГБ составляет 380 евро. Цена 4G-версии начинается от 250 евро за версию 4/128 ГБ.