Безаварийный пробег робофур по российским дорогам превысил 20 млн километров

В Минтрансе РФ сообщили, что безаварийный пробег беспилотных грузовиков превысил 20 млн километров, а всего на российских дорогах сейчас используется 121 автономный грузовик. Данные были зафиксированы платформой идентификации на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Данные о безаварийном пробеге включают в себя расстояние, пройденное «робофурами» с 2023 года по настоящее время по федеральным трассам М-11 «Нева», М-4 «Дон», ЦКАД и М-12 «Восток». Сейчас в России в беспилотном режиме работают грузовики Яндекса, NAVIO и КАМАЗа.

По словам генерального директора АО «ГЛОНАСС» Алексея Райкевича, помимо счётчика безаварийного пробега на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» сейчас тестируются и готовятся к внедрению новые функции – защита от кибератак и механизм централизованной принудительной остановки движения в случае чрезвычайных происшествий. Благодаря платформе станет доступен и такой показатель, как доля пробега в полностью автономном режиме без перехвата руля оператором.