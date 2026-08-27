Совершенно новый флагман Samsung: опубликованы рендеры Samsung Galaxy S27 Pro

В Сети появились качественные изображения Samsung Galaxy S27 Pro — совершенно новой модели флагманской серии, которая должна дебютировать именно в 2027 году. По предварительным данным, Galaxy S27 Pro станет более компактной версией флагмана Galaxy S27 Ultra: он получит похожий дизайн, но лишится фирменного стилуса S Pen.

Galaxy S27 Pro приписывают 6,6-дюймовый дисплей — на 0,3 дюйма меньше, чем у Galaxy S27 Ultra. Габариты Galaxy S27 Pro составят 154,06 × 73,77 × 7,95 мм.

Судя по рендерам, дизайн Galaxy S27 Pro будет в точности как у Galaxy S27 Ultra — разница будет только в габаритах. Основной модуль Galaxy S27 Pro, по предварительным данным, получит 200-мегапиксельный сенсор, в сверхширокоугольной камере будет 50-мегапиксельный датчик. Третий модуль — с 12-мегапиксельным датчиком и телеобъективом с 3-кратным зумом.

В основе аппаратной платформы ожидается Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme. Впрочем, не исключено использование Exynos 2700 (для отдельных стран). Также устройству приписывают аккумулятор емкостью 5200 мАч.

Официальный анонс линейки Galaxy S27 ожидается в начале 2027 года.

Ранее в сети были опубликованы рендеры Galaxy S27 и Galaxy S27 Ultra.