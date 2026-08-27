Огромные Airbus A380 больше не нужны? Qantas значительно ускорит вывод авиалайнеров Airbus A380 из эксплуатации

При этом последний Airbus A380 Qantas вернула в эксплуатацию менее года назад

Австралийская Qantas решила ускорить вывод Airbus A380 из эксплуатации: последние «Суперджамбо» должны покинуть флот авиакомпании уже к 2028 году вместо первоначально запланированного 2032 финансового года. Одной из ключевых причин стали резко возросшие расходы на авиатопливо, особенно чувствительные для тяжелых четырехдвигательных лайнеров.

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Рост цен на топливо после начала конфликта на Ближнем Востоке в начале 2026 года мог увеличить расходы Qantas примерно на 610 млн австралийских долларов. Благодаря принятым перевозчиком мерам ожидаемый ущерб удалось сократить до 420 млн долларов, однако экономичность авиапарка стала еще более важным фактором. На этом фоне эксплуатация A380 с четырьмя двигателями проигрывает современным двухдвигательным широкофюзеляжным самолетам.

Возвращение A380 после пандемии COVID-19 в результате окажется непродолжительным. Последний самолет этого типа Qantas вернула в эксплуатацию только в декабре 2025 года после длительного простоя. При этом перевозчик крупно вложился в модернизацию салонов своих A380.

По словам гендиректора Qantas Ванессы Хадсон, ускоренный отказ от A380 позволит сэкономить около 300 млн австралийских долларов. Значительная часть экономии придется на техническое обслуживание стареющих самолетов.

Заменять крупнейшие лайнеры Qantas намерена более современными Airbus A350 и Boeing 787. Авиакомпания хочет обсудить с производителями перевод части имеющихся опционов в твердые заказы. В частности, речь может идти о дополнительных A350-1000 и Dreamliner.

Однако полная замена A380 осложняется дефицитом производственных мощностей Airbus и Boeing. Даже дополнительные A350-1000 Qantas сможет получить не раньше 2030 года — то есть значительно позже предполагаемого ухода последних A380. Перевозчику придется искать промежуточное решение на несколько лет и одновременно перестраивать дальнемагистральную маршрутную сеть.