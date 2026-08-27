На втором блоке АЭС «Аккую» сформирован первый контур реакторной установки

В реакторном отделении энергоблока №2 АЭС «Аккую», которая сооружается в Турции госкорпорацией «Росатом», завершена сварка главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ). Это ключевой компонент реакторной установки, который соединяет реактор, парогенераторы и главные циркуляционные насосы в единую систему первого контура.

Во время эксплуатации по трубопроводу будет циркулировать обессоленная вода температурой до 330 градусов по Цельсию под давлением около 160 атмосфер, поэтому к качеству монтажа и сварных соединений предъявляются особые требования. Общая длина труб ГЦТ превышает 150 метров, толщина стенки – 70 миллиметров. В Росатоме рассказали, что сварка ГЦТ была выполнена за 73 дня – за это время провели сварочные работы на всех 32 стыках трубопровода.

Все стыки прошли высокотемпературную термообработку для снятия внутренних напряжений металла и обеспечения необходимых характеристик, заявили в Росатоме. На внутреннюю поверхность соединений нанесли специальную наплавку для защиты трубопровода от коррозии. После завершения операций качество сварных соединений проверили ультразвуковым, капиллярным и радиографическим методами контроля.

Мы уже рассказывали о ключевых этапах строительства АЭС «Аккую». Например, о завершении строительных работ на первом энергоблоке и начале холодных гидравлических испытаний реакторной установки. Также мы писали о том, что запуск первого энергоблока станции планируют осуществить до конца 2026 года. «Аккую» станет первой АЭС в Турции, она состоит из четырёх энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт.