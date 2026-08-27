7 лет обновлений, 4900 мАч, IP68 и 30-кратный зум. Представлен бюджетный флагман Samsung Galaxy S26 FE

Samsung представила Galaxy S26 FE — самую доступную модель флагманской линейки Galaxy S26. Ключевые новшества относительно предшественника — новая 3-нанометровая SoCр Exynos 2500 и расширенный набор ИИ-функций Galaxy AI.

Galaxy S26 FE стал первым представителем семейства S26, который поставляется с Android 17 и One UI 9 из коробки. Одновременно Samsung перенесла в него некоторые функции, ранее дебютировавшие на более дорогих устройствах. В частности, My FanCam умеет автоматически отслеживать выбранного человека на уже снятом видео, масштабируя изображение и удерживая объект в центре кадра. Horizon Lock стабилизирует горизонт при видеосъёмке даже в случае полного вращения смартфона на 360 градусов. Улучшенная функция ночной съемки Nightography должна повысить качество фото и видео при недостаточном освещении. Photo Assist позволяет редактировать снимки текстовыми командами: менять фон, превращать день в ночь, добавлять или удалять объекты. Расширилась и функция Now Brief — пользователь может обычным языком попросить ИИ создать информационный виджет, например, со сводкой по питанию, состоянию здоровья или погоде.

Galaxy S26 FE получил 6,7-дюймовый экран OLED с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, разрешением Full HD и пиковой яркостью 1900 нит. Емкость аккумулятора составляет 4900 мА·ч. Мощность проводной зарядки — 45 Вт, беспроводной — 15 Вт.

Набор камер тперешёл от Galaxy S25 FE без существенных изменений. В основной камере используются датчики с разрешением 50 Мп (основной модуль), 8 Мп (модуль телефото с 3-кратным оптическим и 30-кратным комбинированным зумом), 12 Мп (модуль со сверхширокоугольным объективом). Разрешение фронтальной камеры — 12 Мп.

Samsung обещает семь лет крупных обновлений операционной системы и патчей безопасности. Дополнительно покупателям предоставят шесть месяцев подписки Google AI Pro с 5 ТБ облачного пространства. Ранее подобный бонус компания предлагала владельцам складных Galaxy Z.

Galaxy S26 FE поступит в продажу в трех цветах. Базовая модель со 128 ГБ памяти оценена в $700 — на $50 дороже стартовой цены Galaxy S25 FE. Продажи стартуют в начале сентября.