8340 мА·ч, 67 Вт и IP68 за 480 евро. Представлен глобальный Redmi Note 17 Pro 5G

Xiaomi вывела на глобальный рынок Redmi Note 17 Pro 5G. Европейская версия смартфона получила аккумулятор ёмкостью 8340 мА·ч и однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4. Цена версии 8/256 ГБ — 480 евро.

Xiaomi обещает более двух дней автономной работы. Поддерживается проводная зарядка мощностью 67 Вт и обратная проводная мощностью 22,5 Вт.

Диагональ панели AMOLED составляет 6,83 дюйма, разрешение — 2772 × 1280 пикселей, кадровая частота — 120 Гц. Защиту экрана обеспечивает закаленное стекло Gorilla Glass Victus 2. В отличие от более дорогого Redmi Note 17 Pro Max, обычная Pro-версия не поддерживает Dolby Vision и HDR10+.

Основная камера — с датчиками разрешением 50 и 8 Мп. Разрешение фронтальной камеры — 16 Мп.

Среди других особенностей — стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и защита корпуса в соответствии со степенью IP68. Xiaomi также добавила набор функций обработки фотографий с использованием ИИ.