Магнитная зарядка на 25 Вт, автоматические распознавание модели iPhone и встроенный аккумулятор: рассекречен Anker MagGo Power Bank 2 Pro

Anker готовится выпустить обновлённый магнитный внешний аккумулятор MagGo Power Bank 2 Pro. Ещё не представленный официально аксессуар обнаружили в базе Wireless Power Consortium, новинка уже сертифицирована в соответствии с требованиями стандарта Qi2.2.1.

Главным улучшением относительно предшественника станет мощность беспроводной зарядки: если MagGo Power Bank (10K) обеспечивает до 15 Вт мощности по Qi2, то новая модель сможет выдавать уже до 25 Вт — устройства будут заряжаться быстрее.

Внешне новая модель во многом повторяет предшественника. Сохранилась встроенная откидная подставка, позволяющая разместить прикреплённый смартфон вертикально или горизонтально. Также присутствует интеллектуальный дисплей. Судя по опубликованным изображениям, он сможет не только показывать информацию о зарядке, но и определять тип подключённого устройства.

Ещё одно заметное изменение конструкции — вентиляционное отверстие в нижней части корпуса. Вероятно, оно предназначено для улучшения отвода тепла, что особенно актуально ввиду повышения выходной мощности.

Полные характеристики MagGo Power Bank 2 Pro пока не раскрыты. У предшественника есть встроенная батарея на 10 000 мА·ч, а зарядка по USB-C осуществляется с мощностью 27 Вт. Не исключено, то все то же самое будет и у MagGo Power Bank 2 Pro.

Получение сертификата Qi2.2.1 указывает на то, что официальный анонс Anker MagGo Power Bank 2 Pro может состояться в ближайшее время. Цена и дата начала продаж пока не объявлены.