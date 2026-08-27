«Бери заряд» Яндекса разрешил арендовать аккумуляторы при разряженном смартфоне

В Москве сервис «Бери заряд» изменил порядок аренды зарядных устройств на случай полной разрядки телефона. Теперь воспользоваться станцией можно даже без доступа к приложению.

На 5 тыс. станций добавили встроенные кабели. Они позволяют бесплатно зарядить смартфон в течение пяти минут — этого достаточно, чтобы включить устройство и оформить аренду. Еще около 300 станций оснастили банковскими терминалами. С их помощью зарядку можно получить без смартфона: достаточно приложить банковскую карту. С нее временно списывается залог 770 рублей, который после возврата устройства возвращается за вычетом стоимости аренды.

Обновление уже затронуло более 5,3 тыс. станций — свыше половины московской сети. Такие точки устанавливают, в частности, в аэропортах, на вокзалах и в торговых центрах. В дальнейшем изменения должны охватить все более 10 тыс. станций сервиса в Москве.

По данным компании, за последний год сеть «Бери заряд» в России выросла на 60% и превысила 60 тыс. точек. Сервис работает более чем в 200 крупных городах и 800 населенных пунктах. Взять зарядное устройство можно на одной станции, а вернуть — на другой, в том числе в другом городе.