Компьютер за $7000 исчез при отправке в ремонт: Corsair сначала заявила, что получила пустую коробку

Флагманский ПК Corsair Vengeance с Ryzen 9 9950X3D и GeForce RTX 5090 стоимостью более $7000 оказался в центре необычного инцидента. В июле во время работы компьютер внезапно заискрил и задымился из-за короткого замыкания, после чего владелец отключил питание и отправил систему производителю на ремонт.

По данным Reddit-пользователя, UPS приняла посылку весом 47,4 фунта — около 21,5 кг. Однако после доставки в сервисный центр Corsair сначала заявила, что вообще не получила отправление, а затем изменила версию: якобы компания получила пустую коробку. Поддержка предложила клиенту решать вопрос через платежную систему.

Ситуация вызвала бурную реакцию пользователей. После вмешательства руководителей Corsair выяснилось, что на склад действительно поступила пустая коробка, однако она была слишком мала для размещения целого компьютера. Кроме того, старая транспортная наклейка закрывала первоначальный номер отслеживания отправления.

Corsair признала ситуацию нестандартной и сняла ответственность с владельца. Компания пообещала предоставить полный возврат средств либо заменить дорогостоящий компьютер.