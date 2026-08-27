Приведи друга — получи 100 долларов. Так SpaceX заманивает новых клиентов спутникового интернета Starlink

SpaceX изменила реферальную программу Starlink: теперь пользователи могут получать по $100 за каждого нового абонента не в виде бонусов на связь, а прямым переводом на банковский счет.

Изображение сгенерировано ChatGPT Источник изображения: ChatGPT

Раньше вознаграждение начислялось только в виде «кредитов», которыми можно было оплатить следующий месяц подписки. Теперь в личном кабинете появилась возможность выбрать денежные выплаты. После привязки банковского счета все последующие реферальные вознаграждения будут перечисляться напрямую.

Новая система может заметно изменить рынок спутникового интернета, особенно в сельских регионах. Независимые установщики и реселлеры Starlink теперь получают финансовый стимул подключать как можно больше новых клиентов, превращаясь в полноценный канал продаж для SpaceX.

Пока денежная реферальная программа доступна только в США. В Европе реферальная программа уже менялась раньше: бесплатный месяц подписки заменили «сервисными кредитами». Возможно, их тоже заменят прямые выплаты.

При этом участвовать в программе могут только действующие абоненты Starlink с активным тарифом Residential или Roam. Ранее компания прямо указывала, что использование рефералов исключительно для заработка нарушает условия обслуживания и может привести к блокировке аккаунта, однако теперь денежные выплаты фактически делают программу гораздо более профессиональным инструментом привлечения новых клиентов.