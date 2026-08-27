Tenet A8: названы цены и комплектации нового отечественного бизнес-седана

Российская марка Tenet раскрыла стоимость и оснащение седана A8. Автомобиль предложат в двух версиях — «Прайм» и «Ультра». Цены составят 2,99 млн и 3,49 млн рублей соответственно.

Базовая версия получит 1,6-литровый турбомотор мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатую роботизированную коробку. Заявленный расход в смешанном цикле — 7,5 л на 100 км. В оснащение войдут цифровая приборная панель на 10,3 дюйма, мультимедийный экран на 15,6 дюйма, двухзонный климат-контроль, подогрев всех сидений, электропривод багажника и беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto. За безопасность отвечают шесть подушек, камеры кругового обзора, задние парктроники и контроль усталости водителя.

Версия «Ультра» оснащается 2,0-литровым турбодвигателем на 197 л.с. в сочетании с 8-ступенчатым автоматом. Расход топлива заявлен на уровне 8,5 л на 100 км. В список дополнительного оборудования вошли панорамная крыша, вентиляция передних кресел, беспроводная зарядка, видеорегистратор и аудиосистема с 12 динамиками.

Также седан получил набор электронных ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, удержание в полосе и систему автоматического экстренного торможения. Для российских условий предусмотрен зимний пакет с подогревом сидений, руля, зеркал и лобового стекла. Заказы на Tenet A8 уже принимаются. Гарантия и техническая поддержка рассчитаны на пять лет или 150 тыс. км.