«Яндекс» готовит собственного мобильного оператора с ИИ и защитой звонков

Будет предложено несколько тарифов для разных вариантов использования телефонного номера

«Яндекс», судя по всему, готовится запустить собственного оператора мобильной связи под названием «Яндекс Сим». Приложение нового сервиса уже появилось в App Store и Google Play, хотя официально компания проект пока не представляла.

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Сейчас приложение фактически не работает: после авторизации через аккаунт «Яндекса» пользователю недоступны основные функции — можно лишь обратиться в службу поддержки. Это может указывать на подготовку к полноценному запуску.

Согласно описанию приложения, одной из главных особенностей «Яндекс Сим» станет интегрированный ИИ-помощник. Он сможет расшифровывать телефонные разговоры, создавать их краткое содержание и сохранять основные договорённости в виде сообщений в чате.

Отдельная система «Умный Сим» будет заниматься защитой от нежелательных звонков. Алгоритмы должны в реальном времени распознавать спам и возможные мошеннические вызовы и автоматически прекращать соединение.

Причём ИИ-сервисы планируется сделать доступными не только владельцам SIM-карт «Яндекса». В карточке приложения говорится о возможности подключить интеллектуального помощника к телефонным номерам других мобильных операторов.

Также раскрыты названия нескольких специализированных тарифов. «Секретный Сим» предполагается использовать как отдельный номер для авторизации в сервисах с персональными данными: такое решение может позволить не раскрывать основной номер телефона при регистрации и подтверждении учётных записей. Ещё один вариант — «Туристический Сим» — предназначен для использования мобильного интернета во время зарубежных поездок.