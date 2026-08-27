После бунта в Meta* Цукерберг отказался заменять тысячи сотрудников искусственным интеллектом

Компания Цукерберга рассматривала возможность сокращения численности многих команд по всей компании в два этапа. Сотрудники взбунтовались, и за несколько часов до масштабных сокращений в мае генеральный директор отменил планы дальнейших увольнений

План руководства Meta* предусматривал масштабное сокращение штата за счет внедрения ИИ-агентов. В отдельных подразделениях под угрозой увольнения могли оказаться до 60% сотрудников, однако протесты работников заставили компанию отказаться от дальнейшего сокращения.

По данным Reuters, проект Organization Transformation руководители Meta* во главе с Марком Цукербергом разработали в январе 2026 года. Идея заключалась в том, чтобы передать ИИ-агентам значительную часть задач сотрудников. В некоторых документах упоминалось сокращение четверти штата и более.

Первый этап начался весной: в апреле Meta* объявила о сокращении примерно 10% сотрудников. На фоне увольнений и отсутствия подробностей о дальнейшем плане внутри компании усилилось недовольство. Работники обсуждали создание профсоюза и критиковали использование данных о кликах и нажатиях клавиш для обучения ИИ.

Сотрудники также указывали на проблемы с автономными ИИ-агентами — от сбоев до потенциальных утечек данных. В результате руководство Meta* отказалось от дальнейшего масштабного сокращения персонала ради ИИ.