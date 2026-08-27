Первый в России беспилотный поезд метро проехал больше 5 тыс. км за полгода испытаний

В 2027 году планируется первый запуск с пассажирами

Первый в России беспилотный поезд метро прошёл по Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро свыше 5,3 тыс. километров за шесть с половиной месяцев тестовой эксплуатации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Запуск испытаний состоялся в январе 2026 года, пока поездки выполняются без пассажиров.

В рамках испытаний была отработана остановка на всех станциях БКЛ с применением RFID-меток, а на пилотной станции «Печатники» был организован полигон для проверки системы предотвращения инцидентов при падении на пути. В конце 2026 года беспилотный состав начнет курсировать в общем графике с другими поездами с учётом столичных интервалов движения в 90 секунд, но пока без пассажиров.

В 2027 году планируются тестовые поездки с пассажирами, а к 2030 году БКЛ станет первой полностью беспилотной линией московского метро, сообщается на Официальном портале мэра и Правительства Москвы.