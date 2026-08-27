В России утвердили визуальный стиль универсального QR-кода

Национальная система платежных карт (НСПК) разработала единый визуальный стиль универсального QR-кода, который с 1 сентября начнет использоваться по всей России.

Теперь платежные QR-коды, размещаемые на различных носителях в кассовых зонах магазинов, кафе, пунктов выдачи и других торгово-сервисных предприятий, а также в интернет-магазинах, будут иметь единое визуальное обозначение технологии. Узнаваемый знак позволит покупателю с первого взгляда определить универсальный QR-код. Единое обозначение появится как в офлайн-точках продаж, так и в онлайн-магазинах. При этом переход на новый формат для предпринимателей будет бесшовным: необходимые изменения банки реализуют на своей стороне, без дополнительных действий со стороны бизнеса. НСПК

Главное изменение заключается в том, что один QR-код объединит сразу несколько вариантов расчета. Покупатель сможет выбрать Систему быстрых платежей, платежный сервис своего банка, сервис рассрочки или цифровой рубль, а затем подтвердить операцию удобным способом. Начисление предусмотренных программой лояльности кешбэков и бонусов при этом сохранится.

Изменения затронут и привычные платежные таблички с QR-кодами или NFC-метками. В переходный период магазины будут использовать как старые, так и новые варианты. Таблички прежнего дизайна разрешат применять до июля 2027 года, поэтому предпринимателям не придется менять их одновременно.

По замыслу НСПК, унификация должна сделать оплату проще: вместо множества разных QR-кодов покупатель получит единый способ доступа к нескольким платежным инструментам.