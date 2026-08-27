Nvidia выпустит последний игровой драйвер для Windows 10 в октябре, но обновления безопасности будут доступны ещё три года

Nvidia подтвердила, что октябрь 2026 года станет последним месяцем, когда для Windows 10 выйдет полноценный драйвер GeForce Game Ready. С ноября новые версии больше не будут поддерживать эту операционную систему. По аналогичной схеме прекратится выпуск обновлений Studio Driver для создателей контента.

Главное последствие для геймеров — отсутствие новых оптимизаций под свежие игры. Владельцы совместимых видеокарт смогут продолжать пользоваться последним драйвером, однако получать улучшения производительности и исправления, связанные с новыми релизами игр, уже не будут.

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При этом Nvidia не оставит пользователей Windows 10 без защиты. После завершения основной поддержки компания намерена выпускать ежеквартальные обновления безопасности для поддерживаемых видеокарт GeForce. Они будут содержать критически важные исправления и останутся доступными до октября 2029 года.

Таким образом, срочно отказываться от Windows 10 не придется, но со временем переход на более новую систему станет практически неизбежным для тех, кто хочет получать все новые игровые функции и оптимизации.