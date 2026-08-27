Mesh-система Wi-Fi 7 со скоростью до 3600 Мбит/с для всего дома за $140. Представлен набор ZTE BE3600 PoE Edition

Комплект BE3600 поддерживает PoE, обеспечивает скорость до 3,6 Гбит/с и позволяет подключить до восьми дополнительных модулей для покрытия больших домов

ZTE представила комплект Nebula·Sunny Day Whole Home Wi-Fi BE3600 PoE Edition из главного и двух дополнительных роутеров. Стартовая цена набора в Китае составляет 949 юаней — около $140, а отдельный дополнительный модуль стоит 309 юаней.

Система построена на шестиядерном процессоре ZTE и поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi 7 с суммарной скоростью до 3600 Мбит/с. Каждый дополнительный блок способен покрывать 80–120 м², а к основному маршрутизатору можно подключить до восьми таких модулей. Это позволяет использовать систему в больших квартирах, двухэтажных домах и виллах.

Главная особенность версии PoE — передача питания и данных по одному кабелю. Основной роутер имеет компактные размеры 150 × 106 × 34 мм. Дополнительные модули толщиной около 20,7 мм рассчитаны на настенный монтаж.

Основной блок получил пять портов 2.5GbE и USB, дополнительные — по одному 2.5GbE и три гигабитных порта. Через приложение ZTE Smart Life можно настроить сеть и заранее проверить зону покрытия.