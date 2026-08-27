Представлена литиевая батарея с рекордной плотностью энергии — более 600 Вт·ч/кг

Исследователи из Tianmushan Lab и Университета Цинхуа разработали литий-металлические аккумуляторные ячейки с очень высокой плотностью энергии. В лабораторных испытаниях показатель достиг 602,5 Вт·ч/кг, что более чем на 50% выше уровня современных массовых тяговых батарей.

Главным препятствием для литий-металлических аккумуляторов остаются быстрый износ, проблемы с безопасностью и образование дендритов при работе с высокими напряжениями. Учёные решили проблему с помощью специальной добавки в электролит. Она формирует защитные слои одновременно на катоде и литиевом аноде, снижая деградацию материалов и препятствуя росту дендритов.

В испытаниях 10-А•ч ячейки с высоконикелевым катодом обеспечили 550,7 Вт·ч/кг и сохранили 80% исходной ёмкости после 180 циклов. Использование литий-обогащённого марганцевого катода позволило поднять показатель до 602,5 Вт·ч/кг.

Такая плотность энергии особенно интересна для дронов и электрических летательных аппаратов вертикального взлёта и посадки, где каждый килограмм батареи напрямую влияет на продолжительность полёта.

Однако технология пока находится на лабораторной стадии и требует дальнейшей доработки перед масштабированием.