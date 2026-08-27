Новый робот-пылесос Xiaomi моет пол под постоянным давлением и сам сушит швабру

Валик вращается со скоростью до 200 об/мин, помогая удалять засохший кофе, жир и следы животных

Робот-пылесос Xiaomi Mijia 7C поступил в продажу в Китае. По акции и с учётом государственной субсидии цена составляет 2068 юаней.

Главная особенность Mijia 7C — роликовая швабра, которая постоянно прижимается к полу и работает с подачей воды. Валик вращается со скоростью до 200 об/мин, помогая удалять засохший кофе, жир и следы животных. При этом робот одновременно подаёт чистую воду и собирает загрязнения, снижая риск повторного загрязнения поверхности.

Мощность всасывания достигает 30 000 Па. Робот собирает пыль, мусор и шерсть даже из ворса ковров, а специальные механизмы препятствуют наматыванию волос на щётку. Камера с ИИ и линейный лазер распознают более 220 типов препятствий, включая обувь, табуреты и напольные весы.

При обнаружении ковра роликовая швабра автоматически поднимается на 10 мм, а мощность всасывания увеличивается. Робот способен преодолевать пороги высотой до 2 см. Корпус толщиной всего 9 см позволяет ему заезжать под кровати и мебель, а выдвижной ролик помогает очищать углы и участки вдоль стен.

После уборки Mijia 7C самостоятельно промывает швабру и сушит её горячим воздухом за 2 часа. Пыль автоматически перемещается в антибактериальный мешок объёмом 2,5 л, которого хватает максимум на 75 дней. Баки для чистой и грязной воды рассчитаны соответственно на 4 и 3,5 л.