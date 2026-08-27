Представлена первая китайская 200-мегапиксельная камера для смартфонов от SmartSens

Сенсор обеспечивает 2-кратное увеличение с разрешением 50 Мп и 4-кратное с 12,5 Мп

Китайская компания SmartSens выпустила новый флагманский датчик изображения SCC85XS, который сочетает разрешение 200 Мп, миниатюрные пиксели и аппаратные технологии для съёмки с высоким увеличением.

SCC85XS построен на собственной платформе SmartClarity-SL Pro с использованием 22-нм техпроцесса. Размер отдельного пикселя составляет всего 0,61 мкм. Сенсор может использоваться в основных, телеобъективных и широкоугольных камерах флагманских смартфонов, поддерживая съёмку видео с высокой частотой кадров и расширенным динамическим диапазоном.

Сенсор позволяет делать 2-кратное увеличение с разрешением 50 Мп и 4-кратное с 12,5 Мп без потери качества. Также поддерживается вывод изображения в полном разрешении 200 Мп.

Производитель уделил большое внимание шумам и съёмке при слабом освещении. Заявленный шум считывания в режимах 200 и 50 Мп составляет около 0,8e-, что примерно на 32% ниже показателя сопоставимых решений. Пиковая квантовая эффективность достигает 80%.

Кроме того, SCC85XS получил аппаратные технологии Hex Crop Remosaic и Quad Remosaic, позволяющие формировать стандартные RAW-данные и видео высокого разрешения непосредственно на кристалле.

Это снижает нагрузку на процессор смартфона и ускоряет обработку фотографий и видео, включая функции на основе ИИ.