Xiaomi научила два смартфона работать вместе: новая HyperOS 4 позволяет принимать звонки и SMS на любом смартфоне

Даже если находятся в разных сетях

Xiaomi добавила в новую оболочку необычную функцию для владельцев сразу двух смартфонов компании. Устройства смогут обмениваться данными и частично дублировать ключевые возможности друг друга.

В HyperOS 4 появилась возможность принимать входящие звонки на другом смартфоне Xiaomi, даже если два устройства подключены к разным сетям. Кроме того, на любой из них можно получать коды подтверждения.

Для работы функции оба смартфона Xiaomi или Redmi должны быть привязаны к одной учётной записи Xiaomi и подключены к интернету. На принимающем устройстве потребуется разрешить обмен данными между аппаратами. При этом один смартфон должен работать под управлением HyperOS 4 или новее, а второй — HyperOS 3 или более новой версии.

Пока новая возможность имеет существенное ограничение: она доступна только пользователям в Китае, а перечень совместимых моделей Xiaomi и Redmi может различаться.

Бета-тестирование HyperOS 4 стартовало 14 августа. 26 августа Xiaomi начала принимать заявки на участие во второй волне тестирования, постепенно расширяя список поддерживаемых устройств.