Первый телевизор Xiaomi с RGB-Mini LED: 360 ГЦ, яркость 5000 нит, 2160 зон подсветки и крепление толщиной всего 5 мм

Он уже доступен для предзаказа в Китае

Xiaomi объявила о начале предварительных заказов на телевизор Xiaomi TV S Pro RGB-Mini LED 2027, о чем мы уже сообщали, а теперь появились новые детали.

Согласно официальной информации, этот телевизор отличается профессиональным качеством изображения, используя совершенно новую систему подсветки RGB для естественной цветопередачи.

Телевизор Xiaomi TV S Pro RGB-Mini LED 2027 предлагется в версиях с диагональю 65, 75, 85 и 98 дюймов. Он оснащен усовершенствованной трехцветной RGB-подсветкой и технологией управления цветом Master Picture Engine 3.0, обеспечивая качество изображения флагманского уровня с естественной цветопередачей.

65-дюймовая версия предлагает 2160 зон подсветки, пиковую яркость 5000 нит, низкий коэффициент отражения 0,5%, сверхвысокую частоту обновления 360 Гц, 2.1.2-канальную настройку Harman Master-level и операционную систему Xiaomi Hyper OS4. Новая модель получила цельнометаллический корпус толщиной 49,7мм и и ультратонкое настенное крепление толщиной 5 мм.