Три модели Vivo X500 выйдут сентябре: старшие получат 2-нм чип Dimensity 9600 Pro

В серию войдут Vivo X500, X500 Pro и X500 Pro Max

Vivo готовит масштабное обновление флагманской линейки: в сентябре компания представит сразу три модели X500, а версия Pro должна стать одним из первых смартфонов с новым 2-нм процессором MediaTek. Об этом рассказал Digital Chat Station.

По предварительным данным, в серию войдут X500, X500 Pro и X500 Pro Max. Ранее появление этих моделей уже подтверждалось утечками и регистрациями.

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Главной особенностью серии станет аппаратная платформа. Vivo X500 Pro и Vivo X500 Pro Max получат ещё не представленный официально Dimensity 9600 Pro, изготовленный по 2-нм техпроцессу TSMC N2P.

Ранее Vivo также подтвердила совместную разработку нового чипа с MediaTek, сделав акцент не только на производительности, но и на возможностях обработки фото и видео.

Инсайдер добавил, что ручной стабилизатор Vivo будет выпущен немного позже и будет продаваться отдельно.