«Четкое изображение даже при контровом свете, каждый кадр – кинематографический». Vivo и MediaTek подготовили пять технологий, которые должны вывести мобильную видеосъёмку на новый уровень

Vivo и MediaTek совместно разработали пять технологий обработки видео для новых флагманских смартфонов

Первая — специальный аппаратный блок для профессиональной записи Log-видео в 4K с частотой 120 кадров/с и 10-битной глубиной цвета. Такой формат позволяет гибко работать с изображением при монтаже и цветокоррекции, одновременно снижая энергопотребление.

Вторая технология — обновлённый NPU 2.0 для обработки изображений. Он обеспечивает следящий автофокус со скоростью 60 кадров/с при съёмке 4K и должен сохранять точность фокусировки независимо от используемого фокусного расстояния.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Третья разработка связана с фирменным чипом обработки изображений Vivo. Производитель называет её первой в отрасли технологией 4K Dolby Portrait Video. Она предназначена для более естественной передачи оттенков кожи и расширенного динамического диапазона непосредственно во время записи.

Четвёртая система использует новый производительный AI-процессор для выделения объектов в видео одним нажатием.

Наконец, совместный движок XDZ реализует аппаратное сверхразрешение видео, повышая детализацию изображения при съёмке с большим увеличением.

Vivo обещает «четкое изображение даже при контровом свете, каждый кадр – кинематографический».