«Четкое изображение даже при контровом свете, каждый кадр – кинематографический». Vivo и MediaTek подготовили пять технологий, которые должны вывести мобильную видеосъёмку на новый уровень
Новый комплекс функций ориентирован на профессиональную съёмку 4K
Vivo и MediaTek совместно разработали пять технологий обработки видео для новых флагманских смартфонов
Первая — специальный аппаратный блок для профессиональной записи Log-видео в 4K с частотой 120 кадров/с и 10-битной глубиной цвета. Такой формат позволяет гибко работать с изображением при монтаже и цветокоррекции, одновременно снижая энергопотребление.
Вторая технология — обновлённый NPU 2.0 для обработки изображений. Он обеспечивает следящий автофокус со скоростью 60 кадров/с при съёмке 4K и должен сохранять точность фокусировки независимо от используемого фокусного расстояния.
Третья разработка связана с фирменным чипом обработки изображений Vivo. Производитель называет её первой в отрасли технологией 4K Dolby Portrait Video. Она предназначена для более естественной передачи оттенков кожи и расширенного динамического диапазона непосредственно во время записи.
Четвёртая система использует новый производительный AI-процессор для выделения объектов в видео одним нажатием.
Наконец, совместный движок XDZ реализует аппаратное сверхразрешение видео, повышая детализацию изображения при съёмке с большим увеличением.
Vivo обещает «четкое изображение даже при контровом свете, каждый кадр – кинематографический».
Новый флагманский чип Dimensity, разработанный совместно с Vivo по 2-нм техпроцессу, вселяет в нас уверенность в превосходстве в фото- и видеосъемке, делая еще один шаг вперед.
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