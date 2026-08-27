Красный складной iPhone оказался фейком: известный инсайдер утверждает, что изображения созданы в Xiaomi

В сети появились эффектные рендеры складного iPhone в красном корпусе, однако они не имеют отношения к реальным разработкам Apple.

Изображения распространил инсайдер Evan Blass, после чего они быстро разошлись по сети как возможная утечка будущего устройства Apple. Однако журналист Bloomberg Марк Гурман опроверг эту информацию. По его словам, опубликованные изображения не являются официальными CAD-файлами или результатом утечки из Apple.

Гурман также заявил, что складной iPhone не выйдет в красном или зелёном цветах. Таким образом, показанная на рендерах яркая красная версия не соответствует планам Apple.

По данным журналиста, изображения имеют китайское происхождение и связаны с Xiaomi.

Я слышал, эти рендеры пришли от Xiaomi. Это не подлинный взгляд на складной iPhone, который не выпускается в красном или зелёном цвете. Просто рендеры, сделанные Xiaomi по какой-то причине. Продолжайте. Марк Гурман

Презентация складного iPhone ожидается уже 9 сентября.