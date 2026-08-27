Жители России смогут увидеть максимальное сближение Луны с Венерой

Жители России смогут наблюдать максимальное сближение Луны и Венеры 14 сентября. По словам научного сотрудника Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского Александра Алексеева, в момент максимального сближения светила окажутся друг от друга всего в нескольких угловых минутах. Произойдёт это днём, примерно между 13:00 и 14:00.

Лучше всего наблюдать явление с помощью любительского телескопа или бинокля. При этом сентябрь в целом считается одним из наиболее подходящих месяцев для наблюдений за звёздным небом. В вечернее время на юго-западе можно будет найти созвездия Лебедя, Лиры и Орла, а на юго-востоке — Пегаса, Андромеду и Персея. Выше над горизонтом расположатся Кассиопея и Цефей.

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Ещё одно интересное событие произойдёт 26 сентября: наступит полнолуние, а Луна окажется всего в нескольких градусах от Сатурна. Наблюдать эту пару можно будет ближе к полуночи в южной части неба. Сатурн и Нептун приближаются к октябрьскому противостоянию, когда условия для их наблюдения станут особенно благоприятными.