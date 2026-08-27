Международный центр аэрокосмических данных открыли на Хайнане

Китайский остров делает ставку на коммерческие запуски, спутниковые технологии и космический туризм, создавая инфраструктуру для регулярных стартов ракет.

На Хайнане во время аэрокосмического форума в городе Вэньчан открылся Международный центр обслуживания аэрокосмических данных. Одновременно власти заключили соглашения с десятками компаний, рассчитывая ускорить развитие коммерческой космической отрасли и превратить остров в крупный международный аэрокосмический центр.

Администрация космического городка Вэньчана подписала стратегические и рамочные соглашения с 17 предприятиями, включая коммерческое ракетное подразделение Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники. Hainan Space Group заключила меморандумы ещё с шестью компаниями. Сотрудничество охватит спутникостроение, финансирование космических проектов и космический туризм.

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На форуме также обсуждались многоразовые ракеты, низкоорбитальный спутниковый интернет и использование возможностей Хайнаньского порта свободной торговли. Отдельным проектом стала объединённая лаборатория интеллектуальных вычислительных спутниковых группировок.

Мэр Вэньчана Цао Шуюй отметил преимущества региона для космических запусков, включая логистику, эффективность стартов и контроль безопасности в районах падения ступеней. Власти рассчитывают сформировать на острове полноценный научно-промышленный космический кластер мирового уровня.