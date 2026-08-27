«Оператор рекламировал услугу „5G режим", предоставляя доступ к сети LTE (4G)». ФАС взялась за операторов в России

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против «МегаФона» из-за рекламы услуги «5G режим», о чем пишет «Коммерсантъ».

ФАС возбудила дело в отношении «МегаФона» за рекламу 5G, который пока не запущен: «Оператор связи рекламировал услугу „5G режим", фактически предоставляя доступ к сети LTE (4G)». Рекламная кампания выходила на федеральных телеканалах в апреле и мае 2026 года.

«По мнению ФАС России, реклама могла создавать у абонентов ложное впечатление о возможности пользования услугами связи с использованием нереализованного в настоящее время на территории России коммерческого внедрения технологии 5G», — заявили в ФАС.

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Если реклама будет признана нарушающей законодательство, регулятор примет соответствующие меры в отношении оператора.

Ранее служба рекомендовала телеком-компаниям скорректировать рекламу 5G до 3 июля, чтобы не вводить клиентов в заблуждение. Под внимание попали и другие кампании: МТС продвигала слоган «5G. Совсем скоро», а «Вымпелком» — «5G уже в твоём тарифе, тестируй».

В «МегаФоне» заявили, что понимают внимание ФАС и рассчитывают на одинаковую оценку аналогичной рекламы у всех операторов.

«Уверены, что в таком ракурсе каждая активность и рекламная практика на рынке вызовет аналогичные действия регулятора и получит справедливую оценку», — говорят в «МегаФоне».