Grok обрабатывает 15 000 звонков клиентов Starlink в сутки и выполняет более 3000 заказов за неделю

В Starlink он выполняет реальные задачи поддержки, включая диагностику оборудования и оформление заказов

Илон Маск рассказал, что голосовой Grok активно используется в службе поддержки Starlink и ежедневно обрабатывает более 15 000 входящих звонков от клиентов, связанных с технической поддержкой и продажами.

ИИ способен самостоятельно разбираться с проблемами оборудования, определять возможные неисправности и запускать отправку устройств на замену.

Кроме того, Grok принимает заказы не только по телефону, но и через чат. По словам Маска, с его помощью Starlink оформляет более 3000 заказов каждую неделю. Таким образом, система уже выполняет вполне практические функции, которые раньше требовали участия сотрудников.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Мы уже рассказывали о том, как служба поддержки клиентов Starlink начала использовать голосового чат-бота Grok Voice. Ещё в апреле 2026 года стало известно, что ИИ-помощник отвечает на звонки, помогает с продажами и устраняет технические неполадки.

Grok продолжает развиваться — ранее мы писали о представлении Grok Computer с доступом к файловой системе и командной строке, а также о других инициативах Маска в области ИИ.