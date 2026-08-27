Grok Илона Маска получил еще больше контроля над Tesla и научился выполнять несколько команд одновременно

Голосовой ассистент Tesla Grok получил заметно более продвинутые возможности. Теперь Grok способен понять целую последовательность действий в одной фразе и самостоятельно выполнить одновременно.

Новые функции показал Сойер Мерритт (Sawyer Merritt). В демонстрации водитель одной командой попросил систему сложить зеркала, включить дворники на максимальную скорость, установить температуру в салоне на 65 °F (около 18 °C), открыть приложение автопилота и открыть перчаточный ящик. Grok распознал все указания и выполнил их без необходимости повторять запросы. Затем второй командой были отключены дворники и открыты зеркала.

Возможность стала частью летнего обновления Tesla 2026 года и появилась благодаря интеграции голосового помощника Grok от xAI с системами автомобиля.

Мы уже писали о внедрении ИИ Grok в Tesla летом 2025 года, когда он появился в автомобилях компании, но тогда ассистент лишь отвечал на вопросы и не имел контроля над системами машины. Позже, с летним обновлением 2026 года, Grok получил больше власти над автомобилями Tesla и научился управлять климатом, музыкой и другими функциями.