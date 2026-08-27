Представлены часы Garmin Fenix 9: 29 дней без зарядки, 7000 песен и AMOLED в два раза ярче, чем у предшественника

Garmin обновила флагманскую линейку мультиспортивных часов, добавив в младшую модель яркий AMOLED-экран, динамик и микрофон, сохранив при этом впечатляющую автономность.

Garmin Fenix 9 доступны в корпусах диаметром 43, 47 и 51 мм. Старшая по размерам версия оснащается 1,4-дюймовым AMOLED-дисплеем, яркость которого вдвое выше, чем у Fenix 8. Корпус получил титановый безель, сапфировое стекло и металлические герметичные кнопки. Часы выдерживают погружение на глубину до 40 метров.

Встроенные микрофон и динамик позволяют принимать звонки при подключении к смартфону по Bluetooth, записывать голосовые заметки и пользоваться голосовым ассистентом телефона. Также предусмотрена интеграция с WhatsApp для чтения и отправки сообщений прямо с часов.

Для тренировок доступны привычные показатели Garmin, включая Training Readiness, Endurance Score и Hill Score, а приложение ЭКГ умеет выявлять признаки фибрилляции предсердий. Новая функция Garmin Epic объединяет тренировки, фотографии и данные о здоровье в единую хронологию.

Встроенные 64 ГБ позволяют хранить до 7000 песен и карты TopoActive для нескольких континентов. Есть навигация NextFork и построение маршрутов. Автономность достигает 29 дней в режиме умных часов, а встроенный фонарик получил белый, красный и зелёный режимы.

Цена — $1000, продажи стартуют 28 августа.